ABD, Japonya ve Güney Kore'den Güvenlik ve Ekonomi İşbirliği Vurgusu

ABD, Japonya ve Güney Kore, Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve ekonomi işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:25
ABD, Japonya ve Güney Kore'den Güvenlik ve Ekonomi İşbirliği Vurgusu

ABD, Japonya ve Güney Kore’den İşbirliği Mesajı

ABD, Japonya ve Güney Kore, Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik, savunma ve ekonomi alanında üçlü işbirliğini derinleştireceklerini duyurdu.

Bakanların Ortak Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen görüşmelerinde önemli konuları ele aldı. Yapılan ortak açıklamada, bakanlar Hint-Pasifik bölgesindeki “refah ve güvenlik” konularına odaklandıklarını bildirdi.

Nükleer Güvenlik Vurgusu

Rubio, ABD'nin nükleer kapasitesi dahil askeri gücünün, Japonya ve Güney Kore’nin güvenliğine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bakanlar, Güney Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşı durduklarını ifade etti.

Tayvan Boğazı ve Kuzey Kore Üzerine Görüşler

Bakanlar, Tayvan Boğazı’ndaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine dikkat çekerken, Kuzey Kore konusunda işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını da belirtti. Rubio, Cho ve İvaya, Pyongyang yönetiminin nükleer silahsızlandırılması konusuna bağlı kalacaklarını vurguladı.

Teknoloji ve Ekonomi İşbirliği

Bakanlar, bölgesel güvenlik, ekonomi, yapay zeka, yarı iletkenler, teknoloji ve siber güvenlik başlıklarında işbirliğini artırmaya yönelik isteklerini dile getirerek, serbest ve adil küresel ekonomik düzenin sağlanmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

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