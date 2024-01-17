ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı

Kore Yarımadası'nın güneyinde, Güney Kore, ABD ve Japonya ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisi de dahil olmak üzere, üç ülkenin 9 savaş gemisi yer aldı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Jeju Adası'nın güneyinde ABD ve Japonya ile ortak deniz tatbikatı yaptıklarını duyurdu. Açıklamada, tatbikatta ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisi de dahil olmak üzere, üç ülkenin 9 savaş gemisinin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın, "Kuzey Kore'nin nükleer, füze ve deniz tehditlerine karşı caydırıcılığını ve karşılık verme kabiliyetini güçlendirmeyi" amacıyla 15 Ocak'tan bugüne kadar sürdüğü belirtildi. Kuzey Kore, 15 Ocak'ta orta menzilli katı yakıtlı balistik füzesinin hipersonik savaş başlığıyla uçuş testi yaptığını duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yi "değişmez baş düşman" olarak gördüğünü ve anayasada da böyle yer alması gerektiğini söyledi. Kim, Güney Kore ve ABD'nin askeri tatbikat yaparak ve stratejik varlıklar yerleştirerek Kore Yarımadası'nı savaşa sürüklediğini iddia etti. Kim, Güney Kore ile birleşmenin artık "mümkün olmadığını" belirtti.

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