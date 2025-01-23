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ABD Kamu Çalışanlarına DEI İhbar Süresi: 10 Gün

ABD'de kamu çalışanları, DEI programı çalışanlarını ihbar etmek için 10 gün süre tanındı. Beyaz Saray'ın kararı ve DEI eleştirileri gündemde.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:47
ABD Kamu Çalışanlarına DEI İhbar Süresi: 10 Gün

ABD'de Kamu Çalışanlarına DEI İhbar Süresi Verildi

ABD'de kamu çalışanlarına, "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) pozisyonlarında çalışan meslektaşlarını ihbar etmeleri için 10 gün süre verildi. Bu konudaki gelişmeler, NBC News tarafından duyuruldu.

DEI Programı ve İhbar Süreci

DEI programının, iş yerleri ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturduğu iddia ediliyor. Ancak, bu programın ideolojik yönü nedeniyle eleştiriler de alıyor. Kamu çalışanlarına gönderilen e-posta ile DEI ile ilişkisi tespit edilen kişilerin ABD Personel Yönetim Ofisine (OPM) bildirilmesi istendi.

Yine e-postada, DEI personelinin zamanında bildirilmemesi halinde olumsuz sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarısı yapıldı. Ancak Beyaz Saray sözcüleri, bu olumsuz sonuçların ne olabileceği konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Trump'ın DEI Üzerine Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen gün yaptığı açıklamada, DEI çalışanlarının ücretli izne çıkarılması için talimat verdi. Bu karar, Trump'ın, "radikal ve savurgan hükümet DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnamesi sonrasında alındı.

DEI Programı Nedir?

DEI programı, iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında daha kapsayıcı bir ortam yaratmayı hedefliyor. Ancak son yıllarda DEI, ideolojik suçlamalar ve eleştirilerle karşı karşıya kaldı. ABD'nin Florida eyaletindeki üniversitelerde bu program için ayrılan fonlar, 2023'te "ayrımcılık, dışlama ve beyin yıkamayı temsil ettiği" gerekçesiyle iptal edilmişti.

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