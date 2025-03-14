ABD Kayıtlarına Göre Aranan 6 Uyuşturucu Kaçakçısı Kolombiya'da Ele Geçirildi

Kolombiya'da yapılan operasyonda, ABD'de aranan 6 uyuşturucu kaçakçısı etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:37
ABD Kayıtlarına Göre Aranan 6 Uyuşturucu Kaçakçısı Kolombiya'da Ele Geçirildi

ABD Kayıtlarına Göre Aranan 6 Uyuşturucu Kaçakçısı Kolombiya'da Ele Geçirildi

Kolombiya'nın güvenlik güçleri, ABD'de haklarında arama kararı bulunan 6 uyuşturucu kaçakçısını başarılı bir operasyonla ele geçirdi.

Kolombiya Donanması'nın açıklaması doğrultusunda, Valle del Cauca bölgesindeki Buenaventura Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Orta Amerika, ABD ve Avrupa'ya tonlarca kokain sevk eden bir uyuşturucu şebekesine bağlı 6 kişi yakalandı.

Açıklamada, "Bu çeteye yönelik yapılan operasyona, Kolombiya Deniz Kuvvetleri, Kolombiya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ordu, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve Başsavcılık destek sağlamıştır." denildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan şebekenin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleriyle işbirliği içinde olduğu da belirtilirken, bahsi geçen 6 kişinin yakalanması için iki yıl süren titiz bir istihbarat çalışması yürütüldüğü aktarılmaktadır.

Deniz Piyade Tugayı Komutanı Albay Alberto Visbal, bu kişilerin ABD tarafından aranan uyuşturucu kaçakçıları olduğunu ve iade işlemleri için ilgili makamlarla görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

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