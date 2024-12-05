DOLAR
34,74 -0,05%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.960,68 -0,13%
BITCOIN
3.563.992,51 -3,74%

ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti

Daniel Rosenblum, ABD’nin Kazakistan Büyükelçiliğinden istifa ederek görevini 20 Ocak 2025'te bırakacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:55
ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti

ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi Rosenblum Görevini Bırakıyor

ABD’nin Astana Büyükelçisi Daniel Rosenblum, istifa kararını kamuoyuna duyurdu. ABD’nin Astana Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rosenblum'un istifa bildirimini Kazakistan hükümeti'ne ilettiği ve 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağı bildirildi.

Uzun Düşünme Sürecinin Ardından Karar Alındı

Açıklamada, Büyükelçi Rosenblum’un ABD Dışişleri Bakanlığındaki 28 yıllık başarılı kariyerini sonlandırma kararının uzun bir düşünme sürecinin ardından alındığı belirtildi. Rosenblum, kazandığı deneyimlerin yanı sıra, Kazakistan'da ABD'nin güçlü ve büyüyen ilişkiler kurma fırsatı sağladığı için bu ülkeye teşekkür etti.

Geçici Atama Süreci

Yeni büyükelçi atanana kadar, ABD’nin Kazakistan misyonuna Rosenblum’un yardımcısı Deborah Robinson liderlik edecek. Daniel Rosenblum, Kasım 2022'de ABD’nin Astana Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Görüştü
2
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Güney Kore'ye Sıkıyönetim Tavsiyesi
3
Türk Kahvesi: Kültürel Miras ve Mükemmel Pişirme Yöntemleri
4
ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti
5
Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
6
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
7
Türkiye TIMSS 2023'te Matematikte Zirveye Koşuyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var