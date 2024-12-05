ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti

ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi Rosenblum Görevini Bırakıyor

ABD’nin Astana Büyükelçisi Daniel Rosenblum, istifa kararını kamuoyuna duyurdu. ABD’nin Astana Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rosenblum'un istifa bildirimini Kazakistan hükümeti'ne ilettiği ve 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağı bildirildi.

Uzun Düşünme Sürecinin Ardından Karar Alındı

Açıklamada, Büyükelçi Rosenblum’un ABD Dışişleri Bakanlığındaki 28 yıllık başarılı kariyerini sonlandırma kararının uzun bir düşünme sürecinin ardından alındığı belirtildi. Rosenblum, kazandığı deneyimlerin yanı sıra, Kazakistan'da ABD'nin güçlü ve büyüyen ilişkiler kurma fırsatı sağladığı için bu ülkeye teşekkür etti.

Geçici Atama Süreci

Yeni büyükelçi atanana kadar, ABD’nin Kazakistan misyonuna Rosenblum’un yardımcısı Deborah Robinson liderlik edecek. Daniel Rosenblum, Kasım 2022'de ABD’nin Astana Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.