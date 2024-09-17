ABD Keşif Uçağı Tayvan Boğazı'nda Uçuş Gerçekleştirdi

ABD Donanmasından Önemli Uçuş

ABD donanmasına ait P-8A Poseidon tipi keşif uçağı, Tayvan Boğazı'nda uçuş gerçekleştirdi. Bu bölge, Çin ana karası ile Tayvan arasında bulunan ihtilaflı bir alan olarak dikkat çekiyor.

ABD'nin Açıklamaları

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, uçağın Tayvan Boğazı'nda uluslararası hava sahasından geçtiği vurgulandı. Açıklamada, "ABD, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun bir şekilde tüm ülkelerin seyrüsefer hakları ve özgürlüklerini korumaktadır," denildi.

Ayrıca, "Hava aracının geçişi, ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının bir göstergesi olup, ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeye devam edecektir" ifadesi yer aldı.

Çin Ordusundan İhbar

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Cephesi Komutanlığı, yaptığı açıklamada Çin savaş jetlerinin ABD uçağının geçişini takip ettiğini açıkladı. Komutanlık, bölgesel barış ve istikrar ile ulusal güvenlik ve egemenliklerini koruma kararlılığını yineledi.

Çin'in Tutumu

Tayvan Adası'nı topraklarının bir parçası olarak gören ve Tayvan Boğazı'nı kendi kara suları sayan Çin, başka ülkelerin bölgede gerçekleştirdiği seyir ve keşif faaliyetlerine karşı çıkıyor. Bu tarz hareketler, uluslararası ilişkilerde gerginliğe yol açıyor.

Almanya'nın Boğaz Geçişi

Öte yandan, Alman donanmasına ait bir fırkateyn ve ikmal gemisi, 13 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu geçişin "uluslararası sularda" en kısa ve güvenli rota olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, geçişe tepki göstererek "Tayvan sorunu, seyrüsefer serbestisi meselesi değil, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilişkilidir," ifadelerini kullandı. Çin'in Berlin Büyükelçiliği ise Tayvan Boğazı'nın uluslararası sular değil, Çin'in iç suları olduğunu vurgulayarak, Almanya'ya Çin'in egemenliğine saygı gösterme çağrısında bulundu.