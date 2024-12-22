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ABD, Kızıldeniz'de Savaş Uçağını Yanlışlıkla Düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de 'yanlışlıkla' kendi savaş uçağını düşürdüğünü, pilotların kurtulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:17
ABD, Kızıldeniz'de Savaş Uçağını Yanlışlıkla Düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de Dost Ateşi Olayını Açıkladı

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü duyurdu. Olayda, uçaktaki iki pilot fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulmayı başardı.

Olayın Detayları

NBC News'ün aktardığına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kızıldeniz'de bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisinden operasyon yürütülürken, USS Gettysburg kruvazöründen F/A-18 savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" belirtildi.

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında bir pilotun hafif yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. Olayın bir dost ateşi vakası olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada, olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığının altı çizildi. CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ve komuta kontrol merkezine yönelik hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.

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