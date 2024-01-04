ABD, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına müdahale istiyor: BM acil durumda harekete geçmeye çağrıldı

Kızıldeniz'de gemilere saldırılarıyla ilgili dün BMGK toplantısında konuşan ABD'nin BM'deki Reform ve Yönetim Temsilcisi Büyükelçi Christopher Lu, İran yanlısı Husileri eleştirdi.

Lu, İran'ın BM yaptırımlarına rağmen Husilere insansız hava araçları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve diğer gelişmiş silahlar ve para desteği sağladığını söyledi. Lu, "İran'ın, Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine saldıran Husilerin operasyonlarını planlamasına büyük katkıda bulunduğunu da biliyoruz." dedi.

ABD'nin İran'la savaş istemediğini belirten Lu, ancak Tahran'ın ya mevcut tutumunu değiştirmesi ya da Husilerin saldırılarına desteğini kesmesi gerektiğini vurguladı. Lu, Husilerin saldırılarının "deniz güvenliğini, uluslararası deniz taşımacılığını ve ticareti tehdit ettiğini" ve BMGK'nin uluslararası hukuka ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak için acil adımlar atması gerektiğini ifade etti.

KIZILDENİZ'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları, bölgedeki gemicilik şirketlerini seferlerini askıya almaya zorladı. Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husileri durdurmak için uluslararası bir "Deniz Görev Gücü" oluşturulması konusunda müzakereler yürüttüğünü açıkladı. 18 Aralık 2023'te ise "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir görev gücünün kurulduğu duyuruldu.

Husilerin saldırıları, Avrupa ve Asya arasında en kısa bağlantıyı sağlayan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'nın güvenliğini riske soktu. Kızıldeniz'deki saldırılar ve şirketlerin aldığı önlemler, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi" olacağı korkusunu artırdı.