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ABD Kongre Baskını Davasında 20 Yıl Hapis Cezası

Kongre baskınına katıldığı için 20 yıl hapis cezası alan David Nicholas Dempsey'in durumu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:05
ABD Kongre Baskını Davasında 20 Yıl Hapis Cezası

David Nicholas Dempsey'e Cezası Açıklandı

ABD'nde 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kongre baskınına katılan David Nicholas Dempsey, mahkeme önünde suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu gelişme, ABD Kongre Polisinin resmi açıklamaları ile duyuruldu.

Kongre Baskını Olayları

Olayın detaylarına göre, aşırı sağcı grupların ve eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 2020 Kasım seçim sonuçlarının onaylanması amacıyla gerçekleşen oturum sırasında Kongre binasına baskın düzenlediği hatırlatıldı.

Dempsey'in, baskın sırasında bir polis memuruna ateşli silah ile saldırıda bulunduğu ve buna karşı koyduğu bildirildi. Bu suçlamaları kabul eden Dempsey, sürecin en uzun cezasını almış oldu.

Polis Şefinin Değerlendirmeleri

ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, Dempsey'in baskın sırasında polis memurlarına yönelik çok sayıda saldırıya öncülük ettiğini belirtti. Yapılan bu açıklama, baskının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

6 Ocak 2021'deki bu baskın, ülke genelinde büyük bir tepki ile karşılaşmıştı ve Dempsey'in durumu, aynı dönemdeki diğer davalarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

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