ABD Kongre Binası'nda Güvenlik Önlemleri Artırılacak

ABD'de Kongre Güvenliği Artırılıyor

ABD Gizli Servisi, 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kongre baskınının bir daha yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.

Seçim Sonrası Güvenlik Önlemleri

Washington Post'un bildirdiğine göre, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ardından, 6 Ocak 2025'te Kongre, seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplanacak. Bu tarihe yönelik güvenlik önlemlerini artırmak adına ABD Gizli Servisi'nin Özel Koruma Bölümünden sorumlu ajan Eric Ranaghan, alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Kongre Binası'ndaki Önlemler

Kongre Binası'nda görevli J. Thomas Manger liderliğindeki güvenlik güçleri, olası tehditlere karşı Ulusal Muhafızlar ile koordineli bir çalışma yürütecek. Manger, Kongre Binası'nda toplamda 2 bin 200 emniyet mensubunun görev yaptığını ve bu sayının 4 yıl öncesine göre 250 kişi arttığını söyledi.

Güvenlik Planlaması

Manger, ihtiyaç olması durumunda binlerce polisin destek için seferber edileceğini belirterek, "6 Ocak 2021'e göre daha donanımlı ve daha iyi eğitimliyiz. Ayrıca, daha etkin bir operasyon planına sahibiz," dedi.

Geçmişteki Hataların Dersleri

2021'deki baskında, Ulusal Muhafızların harekete geçirilmesinde yaşanan bürokratik gecikmelere dikkat çeken Manger, bu sefer sürecin daha hızlı işleyeceğini vurguladı.

Alınacak Güvenlik Önlemleri

Olası tehditlere karşı alınacak güvenlik önlemleri arasında, Kongre Binası'nın çevresine tel örgü çekilmesi, Ulusal Muhafızların göreve çağrılması ve başkentte ek polis memurlarının görevlendirilmesi yer alıyor.

Kongre Baskını ve Sonrası

6 Ocak 2021'de, aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarını onaylamak amacıyla yapılan oturuma katılan Kongre binasını bastı. Bu baskında, 1’i polis toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Trump'a, halkı isyana teşvik etmekten azil istemiyle dava açıldı, ancak Şubat 2021'deki Senato oylamasında aklandı.