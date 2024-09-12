DOLAR
33,97 0,01%
EURO
37,55 -0,27%
ALTIN
2.751,55 -0,22%
BITCOIN
1.972.804,78 -0,95%

ABD Kongre Binası'nda Güvenlik Önlemleri Artırılacak

2021'deki Kongre baskınının tekrarını önlemek amacıyla ABD'de güvenlik önlemleri artırılacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:21
ABD Kongre Binası'nda Güvenlik Önlemleri Artırılacak

ABD'de Kongre Güvenliği Artırılıyor

ABD Gizli Servisi, 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kongre baskınının bir daha yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.

Seçim Sonrası Güvenlik Önlemleri

Washington Post'un bildirdiğine göre, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ardından, 6 Ocak 2025'te Kongre, seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplanacak. Bu tarihe yönelik güvenlik önlemlerini artırmak adına ABD Gizli Servisi'nin Özel Koruma Bölümünden sorumlu ajan Eric Ranaghan, alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Kongre Binası'ndaki Önlemler

Kongre Binası'nda görevli J. Thomas Manger liderliğindeki güvenlik güçleri, olası tehditlere karşı Ulusal Muhafızlar ile koordineli bir çalışma yürütecek. Manger, Kongre Binası'nda toplamda 2 bin 200 emniyet mensubunun görev yaptığını ve bu sayının 4 yıl öncesine göre 250 kişi arttığını söyledi.

Güvenlik Planlaması

Manger, ihtiyaç olması durumunda binlerce polisin destek için seferber edileceğini belirterek, "6 Ocak 2021'e göre daha donanımlı ve daha iyi eğitimliyiz. Ayrıca, daha etkin bir operasyon planına sahibiz," dedi.

Geçmişteki Hataların Dersleri

2021'deki baskında, Ulusal Muhafızların harekete geçirilmesinde yaşanan bürokratik gecikmelere dikkat çeken Manger, bu sefer sürecin daha hızlı işleyeceğini vurguladı.

Alınacak Güvenlik Önlemleri

Olası tehditlere karşı alınacak güvenlik önlemleri arasında, Kongre Binası'nın çevresine tel örgü çekilmesi, Ulusal Muhafızların göreve çağrılması ve başkentte ek polis memurlarının görevlendirilmesi yer alıyor.

Kongre Baskını ve Sonrası

6 Ocak 2021'de, aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarını onaylamak amacıyla yapılan oturuma katılan Kongre binasını bastı. Bu baskında, 1’i polis toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Trump'a, halkı isyana teşvik etmekten azil istemiyle dava açıldı, ancak Şubat 2021'deki Senato oylamasında aklandı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
TOKİ Hatay AFAD Kura Çekimi Canlı Yayın: 2024 Deprem Konutları Kura Sonuçları ve İzleme Bilgileri
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi
6
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki
7
Devlet Bahçeli'nin Hayatı Kitaplaştı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü