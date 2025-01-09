ABD Kongre Binasına Palayla Girmeye Çalışan Şahıs Gözaltına Alındı

ABD Kongre binasına girmeye çalışan bir kişi, üzerinde bulunan bıçaklarla gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:48
ABD Kongre Binasına Palayla Girmeye Çalışan Şahıs Gözaltına Alındı

ABD Kongre Binasında Güvenlik İhlali

ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay, ABD Kongresi polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Olayın Detayları

Yerel saatle 14.00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada büyük bir bıçak ve üç küçük bıçak bulundu. Hızla harekete geçen polis, çantanın sahibi olan şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Tehlikeli silah taşımaktan daha önce ceza aldığı belirtilen şüpheli, polis merkezine götürülürken, çantasına ve içerdiği bıçaklara da el konuldu.

Polis, olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatmış durumda. Bu durum, güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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