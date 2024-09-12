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ABD Kongre Üyelerinden Biden'a Bağımsız Soruşturma Çağrısı

ABD'li senatörler Biden'a, Ayşenur Eygi'nin öldürülmesi üzerine bağımsız bir soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 01:35
ABD Kongre Üyelerinden Biden'a Bağımsız Soruşturma Çağrısı

ABD'li Kongre Üyelerinden Bağımsız Soruşturma Talebi

ABD Senatörü Patty Murray ve Temsilciler Meclisi Üyesi Pramila Jayapal, Başkan Joe Biden’a yazdıkları mektupta, İsrail askerleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi için bağımsız bir soruşturma yapılmasını istedi.

Mektupta Kapsamlı İşlem Talebi

Demokrat Jayapal, mektup hakkında yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünden sorumlu kişilerin hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi. Murray ve Jayapal, gönderilen mektubun içeriğinde İsrail’in yürüttüğü soruşturmanın yetersiz olduğunu belirterek, "FBI öncülüğünde acil, şeffaf ve bağımsız bir soruşturmanın yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Aileye Bilgilerin Sunulması İstendi

İki Kongre üyesi, bağımsız soruşturma sonucunun açıkça belgelendirilmesini ve Eygi’nin ailesine yazılı olarak iletilmesini de talep etti. Jayapal ve Murray, daha önce İsrail askerleri tarafından öldürülen diğer Amerikalıların isimlerine de atıfta bulundular.

Ölüm Olayı ve Taşınan Acı

26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül'de, Batı Şeria’da düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirmişti. Jayapal ve Murray, 2003 yılında öldürülen Rachel Corrie'yi de anarak, onun da haksız yere yaşamını kaybettiğine dikkat çekti.

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