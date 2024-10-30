ABD Kongre Üyelerinden Biden'a Polonya'ya Yetki Talebi

ABD Kongresi'nden Önemli Bir Talep

ABD'de bazı Kongre üyelerinin, Başkan Joe Biden'dan Polonya'nın, Ukrayna'nın hava sahasından geçen Rus füzelerini vurmasına izin vermesi için baskı yaptığı iddia ediliyor.

Helsinki Komisyonu'ndan Mektup

The Hill tarafından aktarılan habere göre, Helsinki Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Joe Wilson ve önde gelen Demokrat üye Steve Cohen, Biden'a Polonya'ya Ukrayna üzerindeki, özellikle de Varşova'nın hava sahasını tehdit eden Rus füzelerini düşürmesi için yetki verilmesi amacıyla bir mektup kaleme aldı.

"Meşru Müdafa" Vurgusu

Mektupta, Wilson ve Cohen, Biden'dan NATO müttefiki olan Polonya'nın "meşru müdafa" kapsamında Ukrayna üzerinden geçen Rus füzelerini etkisiz hale getirmesi için onay talep etti. Ayrıca, Polonya'nın hava savunma sistemlerini "kullanma ve genişletme" yetkisi verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Polonya Dışişleri Bakanı'nın Görüşleri

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, eylül ayında Financial Times ile gerçekleştirdiği bir röportajda, Rus füzelerinin kendi hava sahalarına girmeden önce durdurulması gerektiğine dikkat çekti. Sikorski, NATO'nun bu duruma karşı çıkmasına rağmen, hava sahasının korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı: "NATO üyeliği, kendi hava sahamızı koruma sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz," dedi.

NATO ve ABD Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu konunun NATO müttefikleri arasında görüşüldüğünü ifade etti. Öte yandan dönemin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu tür bir girişimin NATO ülkelerini çatışmanın içine çekebileceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Endişeler ve İtirazlar

Bazı ABD Kongre üyeleri, Vladimir Putin'in bu durumu "NATO müttefiklerini vurmak için bir bahane" olarak kullanacağı endişesiyle Ukrayna'nın, Rusya topraklarında ABD tarafından sağlanan silahların kullanılmasına karşı çıkmışlardır.