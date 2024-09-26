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ABD Kongresi, Geçici Bütçeyi Onaylayarak Hükümet Kapanmasını Önledi

ABD Kongresi, federal hükümetin kapanmasını engellemek için geçici bütçeyi onayladı. Başkan Biden'ın imzası bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:54
ABD Kongresi, Geçici Bütçeyi Onaylayarak Hükümet Kapanmasını Önledi

ABD Kongresi'nden Geçici Bütçe Onayı

ABD Kongresi, federal hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla bir geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Temsilciler Meclisi tarafından 20 Aralık'a kadar bazı devlet kurumlarına finansman sağlamak için kabul edildi ve ardından Senato'da oylamaya sunuldu.

Hükümetin İşleyişi İçin Gerekli Adımlar

Senato'dan da onay alan bu bütçe tasarısı, devlet kurumlarına geçici finansman sağlamayı hedefliyor. Tasarının onayı, Başkan Joe Biden'ın imzasını bekliyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Yorumları

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, bu adımın sadece "gerekli şeyi" yapmak olduğunu belirterek, "Hükümeti kapatmak, yanlış bir siyasi uygulama olur. Sanırım herkes bunu anlıyor." şeklinde konuştu.

Federal Hükümetin Kapanmasının Anlamı

ABD yasaları gereğince, Kongre mali yılı her yıl 1 Ekim'de başlatıp 30 Eylül'de sonlandırmakla yükümlüdür. Eğer bütçe zamanında onaylanamazsa, geçici bütçelerle bu süre kapatılmalıdır. Bütçenin onaylanmadığı dönemlerde federal hükümet, hayati hizmetler dışında tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalır.

Hayati Personelin Durumu

Bütçe kapanmalarında hayati olmayan hizmetlerde çalışan kamu personeli zorunlu izne çıkarılmakta, ancak ordular, istihbarat kurumları, kamu sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri gibi "hayati personel" olarak adlandırılan kesim görevlerine devam etmektedir. Bu personel, yeni bir bütçe onaylanana kadar maaş alamazlar.

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