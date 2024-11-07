ABD Kongresi'nde Müslüman Temsilciler Yeniden Göreve Geldi

ABD Temsilciler Meclisi'nde Müslüman Üyeler

ABD Temsilciler Meclisi'nde üç Müslüman üye, Ilhan Omar, Rashida Tlaib ve Andre Carson, yeniden görevlerine başladı.

Temsilcilerin Seçim Başarıları

Michigan'ın 12. Kongre Bölgesi'nden Demokrat üye Rashida Tlaib, mevcut koltuğunu korudu. Minnesota'dan Demokrata mensup Ilhan Omar ise üçüncü kez bu eyaleti temsil etme hakkı kazandı.

Omar'dan Açıklama

Ilhan Omar, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, "Bu, daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanan herkes için bir zaferdir. Önümüzdeki iki yıl boyunca hepinizi gururlandırmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Carson'ın Yeniden Seçimi

Andre Carson, Indiana'nın 7. Kongre Bölgesi’nde Cumhuriyetçi rakibi John Schmitz'i yenerek yeniden seçildi. Karson, Kongre'ye ilk kez 2008 yılında, önceki temsilcisi ve büyükannesi Julia Carson'ın vefatından sonra seçilmişti.