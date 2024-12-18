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ABD Kongresi'nden Ayşenur Ezgi Eygi için Adalet Çağrısı

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri, adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 01:17
ABD Kongresi'nden Ayşenur Ezgi Eygi için Adalet Çağrısı

ABD Kongresinden Adalet Talepleri

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak hayatını kaybeden Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve bazı ABD Kongre üyeleri, adalet çağrısında bulundu. Aile, Başkan Joe Biden yönetimini bu konuda yetersiz kalmakla suçladı.

Kongre Binası Önünde Protesto

ABD Kongre binası önünde düzenlenen etkinlikte, Eygi'nin ailesi, yakınları ve bazı Kongre üyeleri, Amerikan yönetimine ve kamuoyuna seslerini yükseltti. Aile, kızlarının öldürülmesinden sorumlu olan İsrail askerlerinin bağımsız bir soruşturma ile hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Kongre Üyelerinin Destek Mesajları

Kongre üyeleri Delia Ramirez, Pramila Jayapal ve Rashida Tlaib, Eygi'nin öldürülmesine yönelik ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini yineleyerek Biden yönetimine çağrıda bulundu. Ramirez, "Bugün, cesur bir Amerikalı kadın için buradayız. Tehlikeleri bilmesine rağmen Filistinlileri korumak için Batı Şeria'ya gitti" dedi.

Jayapal ise, "Ayşenur'un öldürülmesinin üzerinden 100 gün geçti ve hesap verilebilirlik yok. Bu durum kesinlikle kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Aile ve Yakınlarından Sert Tepkiler

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, Eygi'nin ölümüyle ilgili resmi bir soruşturmanın yapılmamasına tepki göstererek, "Amerikalılar yurt dışında öldürüldüğünde hükümetimizin soruşturma başlatması standarttır, ancak İsrail üniforması giyen katiller karşısında sessizlik söz konusu," şeklinde konuştu.

Eygi'nin kardeşi Özden Bennett, kaybın aile üzerindeki duygusal yükünü dile getirirken, Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan adaletin sağlanması adına bağımsız bir soruşturma başlatmalarını talep ettiklerini vurguladı.

Biden'a Sorular Yöneltildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Ali, Biden'ın daha önceki "Bir Amerikalıya zarar verirseniz mutlaka karşılığı olur" açıklamasını hatırlatarak, Eygi için neden somut bir adım atılmadığını sordu.

Eygi'nin Ölümü

İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açarak Eygi'yi başından vurarak ağır yaralamıştı. Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılmış ve 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Cenazesi ise 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmiştir.

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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