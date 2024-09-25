ABD Kongresi'nden Eygi'nin Ölümüne Bağımsız Soruşturma Çağrısı

ABD'de Kongre Üyelerinden Eygi İçin Soruşturma Çağrısı

ABD'de 103 Kongre üyesi, Başkan Biden'a Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl bir gösteride öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi'nden Açıklama

Demokrat Temsilcilerden Adam Smith, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, mektubun kendisi dahil 103 Kongre üyesi tarafından imzalandığını ve Washington yönetimine gönderildiğini duyurdu. Mektupta, Eygi'nin ölümüne ilişkin İsrail'in yürütmüş olduğu ön soruşturmanın 'kasıtsız' olduğu yönündeki beyanlarının, bağımsız görgü tanıklarının ifadeleriyle çeliştiği ifade edildi.

Soruşturmanın Gerekçesi

Kongre üyeleri, Eygi'nin ölümüyle ilgili kanıtları değerlendirerek, olayın bir cinayet olup olmadığını bağımsız bir şekilde araştırmanın zorunlu olduğunu vurguladı. Mektupta, ABD yönetiminin 'bir daha soru sormadan çekip gitme' tutumunun, İsrail güçlerine yaptıklarından ötürü 'cezasız kalma' imkanı tanıdığı belirtildi.

Eygi'nin Ölümü ve Anısına Saygı

İsrail askerlerinin 6 Eylül'de barışçıl bir gösteride Eygi'ye ateş açması sonucu ağır yaralanan aktivist, Filistinli hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Eygi, 14 Eylül tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinde defnedildi.

Barışçıl yöntemlerle Filistinlilere destek veren Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin gönüllüsüydü. 2003 yılında da aynı harekete mensup olan ABD vatandaşı Rachel Corrie, İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.