DOLAR
34,86 -0,02%
EURO
36,6 0,25%
ALTIN
3.043,56 -0,92%
BITCOIN
3.515.419,74 -4,64%

ABD Kongresi'nden Suriye'ye Yaptırımların Askıya Alınması Çağrısı

ABD'li Kongre üyeleri, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yapılan yaptırımların askıya alınması için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:11
ABD Kongresi'nden Suriye'ye Yaptırımların Askıya Alınması Çağrısı

ABD Kongresi'nden Suriye'ye Önemli Mektup

ABD'li bazı Kongre üyeleri, Suriye'ye uygulanan yaptırımların askıya alınması için ABD yönetimine ortak bir mektup gönderdi. Mektubun yazıcıları arasında, ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson ile Suriye Dostluk Grubu Başkanı Brendan Boyle yer alıyor.

Wilson, mektubu X hesabında "Özgür Suriye" etiketiyle duyurdu. Mektupta, Esed rejiminin yıkılmasının ardından ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının, ülke genelindeki durumu gözeterek durdurulması gerektiği ifade edildi.

Kongre Üyelerinin Açıklamaları

Kongre üyeleri, Esed rejimi ile rejim unsurlarının ekonomik etkisini daraltmak için getirilen yaptırımların, Suriye'de geçiş sürecine ve halkına destek olmak üzere geçici olarak askıya alınması gerektiğini belirtti. Mektuplarında, "Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli bir fırsat sunuyor" ifadelerine yer verdiler.

Ayrıca, Esed rejimine ve suçlara karışan kişilere uygulanan yaptırımların sürdürülmesi gerektiği ancak ekonomik alanı etkileyen yaptırımların askıya alınması gerektiği vurgulandı.

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası

Kongre'de kabul edilen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 2014'te Esed rejiminin hapishanelerde işkence ederek öldürdüğü muhaliflerin fotoğraflarını sızdıran askeri polisin kod adı olan "Sezar" adını taşımaktadır. Bu fotoğraflar, Esed rejiminin işlediği savaş suçlarının belgelesi olarak büyü bir etki yaratmıştı.

ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da, Esed rejimi ve destekçilerine yardım eden kişi ve kuruluşlara ek yaptırımlar öngören yasa tasarısını da onayladı. Dönemin Başkanı Donald Trump, bu yasayı 21 Aralık'ta imzaladı ve yasaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte Esed ve üst düzey yetkililere yaptırım uygulandı.

Yasa, Rusya ve İran adına faaliyet gösteren kurumlar ve bu kuruluşlarla yüksek miktarda para alışverişinde bulunan kişilere de yaptırımlar öngörüyordu.

İLGİLİ HABERLER

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı
2
BM Genel Kurulunda Türkiye'den İsrail'e Sert Mesajlar
3
İsrail Savunma Bakanı: Esirlerin Serbest Kalması İçin Şans Var
4
Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29. Dönem Toplantısı Tahran'da Gerçekleşti
5
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı
6
Dervişoğlu Malatya'da Güvenlik Koridoru Çağrısı Yaptı
7
İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 15. Günde 11 Kez İhlal Etti

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin