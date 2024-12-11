ABD Kongresi'nden Suriye'ye Yaptırımların Askıya Alınması Çağrısı

ABD Kongresi'nden Suriye'ye Önemli Mektup

ABD'li bazı Kongre üyeleri, Suriye'ye uygulanan yaptırımların askıya alınması için ABD yönetimine ortak bir mektup gönderdi. Mektubun yazıcıları arasında, ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson ile Suriye Dostluk Grubu Başkanı Brendan Boyle yer alıyor.

Wilson, mektubu X hesabında "Özgür Suriye" etiketiyle duyurdu. Mektupta, Esed rejiminin yıkılmasının ardından ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının, ülke genelindeki durumu gözeterek durdurulması gerektiği ifade edildi.

Kongre Üyelerinin Açıklamaları

Kongre üyeleri, Esed rejimi ile rejim unsurlarının ekonomik etkisini daraltmak için getirilen yaptırımların, Suriye'de geçiş sürecine ve halkına destek olmak üzere geçici olarak askıya alınması gerektiğini belirtti. Mektuplarında, "Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli bir fırsat sunuyor" ifadelerine yer verdiler.

Ayrıca, Esed rejimine ve suçlara karışan kişilere uygulanan yaptırımların sürdürülmesi gerektiği ancak ekonomik alanı etkileyen yaptırımların askıya alınması gerektiği vurgulandı.

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası

Kongre'de kabul edilen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 2014'te Esed rejiminin hapishanelerde işkence ederek öldürdüğü muhaliflerin fotoğraflarını sızdıran askeri polisin kod adı olan "Sezar" adını taşımaktadır. Bu fotoğraflar, Esed rejiminin işlediği savaş suçlarının belgelesi olarak büyü bir etki yaratmıştı.

ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da, Esed rejimi ve destekçilerine yardım eden kişi ve kuruluşlara ek yaptırımlar öngören yasa tasarısını da onayladı. Dönemin Başkanı Donald Trump, bu yasayı 21 Aralık'ta imzaladı ve yasaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte Esed ve üst düzey yetkililere yaptırım uygulandı.

Yasa, Rusya ve İran adına faaliyet gösteren kurumlar ve bu kuruluşlarla yüksek miktarda para alışverişinde bulunan kişilere de yaptırımlar öngörüyordu.