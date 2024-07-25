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ABD Kongresi'nin Genç Yahudi Üyesinden Netanyahu'ya Tepki

Sara Jacobs, Netanyahu'nun Kongredeki konuşmasına katılmama sebebini ve savaş politikasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:47
ABD Kongresi'nin Genç Yahudi Üyesinden Netanyahu'ya Tepki

ABD Kongresi'nde Genç Bir Ses: Sara Jacobs

ABD Kongresi'nin en genç Yahudi üyesi Sara Jacobs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kongredeki konuşmasına katılmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Kongredeki Tribünlere Oynamanın Anlamı

Jacobs, MSNBC kanalına verdiği röportajda, "Kongre'de tribünlere oynamak, İsrail ve Filistin halkının bölgedeki barış ve güvenliğine katkı sağlamaz." şeklinde konuşarak, bu tür davranışların çözüm üretmediğini vurguladı.

Gazze'deki İnsani Kriz

"Netanyahu'nun 39 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı bildirilen acımasız askeri operasyonu beni dehşete düşürdü," diyerek Gazze'deki olağanüstü durumu eleştiren Jacobs, bu süreçte altyapının büyük ölçüde harap olduğunu belirtti. Jacobs ayrıca, Gazze'de insani yardımların ulaştırılamadığını ve bunun sonucunda 1 milyon Filistinlinin açlıkla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Netanyahu'nun Savaş Politikası ve Hükümetinin Tutumu

Jacobs, Netanyahu’nun, İsrail'deki destek kaybına rağmen savaşı sürdürmesinin kaygısını dile getirdi. "Savaşın askeri bir çözümü yok," diyen Jacobs, ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda istekli olunmadığını vurguladı.

Sonuç ve Beklentiler

Jacobs, Netanyahu'nun konuşmasının bölgede savaşın sonlandırılmasına ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaşmasına katkı sağlamayacağını düşünerek, "Kongre'de tribünlere oynamanın, esirleri eve getirmeyeceğini" ifade etti.

Netanyahu, konuşmasında Gazze'de sivil kayıpların az olduğunu ve açlık yaşanmadığını iddia etmişti. Ancak Jacobs'un eleştirileri, bu söylemin gerisindeki gerçekleri sorguladı.

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