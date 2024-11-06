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ABD Kongresi Seçim Süreci Devam Ediyor

Seçim sonuçları, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki yeni sandalye dağılımını belirleyecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 04:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 04:53
ABD Kongresi Seçim Süreci Devam Ediyor

ABD Kongresi İçin Oy Sayım Süreci Devam Ediyor

Başkanlık seçimleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kongre seçimlerinde, Temsilciler Meclisi'nde toplam 435 sandalye ile Senato'da 34 sandalyenin sahibi belirlenecek.

Oy Verme Süreci Sonlarına Yaklaşıyor

ABD genelinde oy verme işlemleri sona yaklaşırken, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki yeni dağılım konusunda beklentiler arttı. Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, bazı eyaletlerden sonuçlar gelmeye başladı.

Kazananlar Belli Oluyor

Örneğin, Vermont eyaletinde bağımsız aday olarak yarışan Bernie Sanders, seçimi rahat bir şekilde kazanarak, 4. kez Senato'daki yerini aldı. Senatoda, ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik önerileriyle bilinen Sanders, bu zaferle dikkatleri üzerine çekti.

Diğer yandan, Connecticut'tan Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinden Demokrat Elizabeth Warren da yine senatörlük görevine geri döndüler. Florida eyaletinde ise Cumhuriyetçi senatör Rick Scott yarışı önde tamamladı. Ancak, oy sayım işlemleri devam etmekte ve sonuçlar netleşmektedir.

Partilerin Kontrolü Önemli

Sonuçların kesinleşmesi, Temsilciler Meclisi ile Senato'daki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek. Mevcut durumda 51 Demokrat senatör ile 49 Cumhuriyetçi senatör görev yapmakta. Cumhuriyetçilerin, en az bir sandalyeyi alarak çoğunluğu ele geçirebileceği öngörülüyor.

Kongrenin Etkisi

Kongre seçimlerinin önemi, özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasında yaşanan ciddi kutuplaşmalar göz önüne alındığında, oldukça büyüktür. Hangi partinin Kongre'nin hangi kanadını kontrol ettiği, ABD başkanının çalışma alanını belirlemede önemli rol oynamaktadır.

Temsilciler Meclisi ve Senato Hakkında

Temsilciler Meclisi, toplam 435 temsilciden oluşmakta ve her eyaletin nüfusuna göre temsilci sayısı değişiklik göstermektedir. Nüfusu yoğun olan eyaletler daha fazla temsilci alırken, daha az nüfuslu eyaletler en az 1 temsilciye sahip olmaktadır.

Senato ise toplam 100 kişiden oluşmakta ve her eyaletin 2 senatörü bulunmaktadır. Bu seçimde, Senato'daki 34 sandalye için kimin seçileceği belirlenmiş olacaktır.

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