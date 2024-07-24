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ABD Kongresinde Netanyahu'nun Konuşmasını Boykot Edecek Üyeler

Bazı ABD Kongresi üyeleri Netanyahu'nun konuşmasını boykot edecek, güvenlik önlemleri artırılacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:24
ABD Kongresinde Netanyahu'nun Konuşmasını Boykot Edecek Üyeler

ABD Kongresinden Netanyahu'nun Konuşmasına Boykot

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün ABD Kongresi'nde gerçekleştireceği konuşma, bazı Kongre üyeleri tarafından boykot edilecek. Yaklaşık 10 senatör ve 30 Temsilciler Meclisi üyesinin bu durumu seçtiği belirtiliyor.

Boykot Edecek Senatörler ve Temsilciler Meclisi Üyeleri

Boykot edeceği ifade edilen senatörler arasında bağımsız Bernie Sanders ile Demokratlardan Patty Murray, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Jeff Merkley, Dick Durbin, Tim Kaine ve Peter Welch yer alıyor.

Temsilciler Meclisi'nden ise İlhan Omar, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi 28 Demokrat üyenin boykota katılması bekleniyor.

Stajyerlerden Tepki ve Ahlaki Yükümlülük

Ayrıca, 100'den fazla stajyerin de bu konuşmayı boykot edeceği bildirildi. Stajyerler, yaptıkları açıklamada, "Arayıp hasta olduğumuzu ve işe gelemeyeceğimizi söyledik" diyerek, Netanyahu'nun Gazze politikalarına karşı olumsuz bir tutum sergilediklerini ifade ettiler. "Başbakan Netanyahu, işlediği insanlığa karşı suçlar için hesap vermeli" denildi.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Netanyahu'nun konuşması sırasında güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Johnson, "Eğer bir karışıklık durumu olursa, Kongre güvenlik görevlileri müdahale edecek" uyarısında bulundu. Bu durum, geçmişteki boykotların tekrar yaşanmaması adına alındığı ifade ediliyor.

Netanyahu'nun, Mart 2015'te eski Başkan Barack Obama döneminde Kongre'ye hitap ettiği sırada yaklaşık 60 Demokrat üyenin dinlemeye gelmediği hatırlatılıyor.

Netanyahu'nun Kongre konuşmasını yapma daveti, haziran ayında Cumhuriyetçi Mike Johnson tarafından duyurulmuştu.

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