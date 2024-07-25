ABD Kongresinde Netanyahu'ya Protesto: Esir Yakınları Mahkemeye İfadeye Çağrıldı

Netanyahu'ya Protesto Eylemi ABD Kongresinde Gerçekleşti

ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşma yaptığı sırada, 6 İsrailli esir yakını protesto eylemi gerçekleştirdi.

Protestoculardan Gözaltı

Protestocular, üzerlerinde "Anlaşmayı HEMEN imzala" yazılı tişörtlerle dikkat çekerken, güvenlik güçleri tarafından eylem sırasında gözaltına alındılar.

Mahkeme Süreci Başladı

İsrail'den yayımlanan Channel 12 haberine göre, Gazze'de tutulan esirlerin 6 yakını, olay nedeniyle ABD'de mahkemeye ifade vermek üzere çağrıldı. Yakınlarının yakında İsrail'e dönmeyi düşündükleri belirtiliyor.

Eylemin ardından, bu esir yakınları mahkeme duruşmalarına katılmaktan kaçınmak için çözüm yolları aradığı bildirilirken, ABD'deki İsrail Büyükelçiliği'nin de bu süreçte destek sağlamak için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Gözaltına Alınan Esir Yakınlarının İsimleri

Gözaltına alınan esir yakınlarının isimleri arasında Michael Levy, Alon Gat, Gil Dickman, Carmit Palty Katzir, Leat Corinne ve Shahar Mor yer alıyor.

Olayın arka planında, Gazze'deki esirlerin takasına yönelik bir anlaşmanın imzalanması çağrısı bulunuyor.