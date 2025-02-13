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ABD Kongresinden Trump'a Gazze Açıklamalarını Geri Çekme Çağrısı

145 Demokrat, Trump'tan Gazze ile ilgili tehlikeli açıklamalarını geri çekmesini istedi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:13
ABD Kongresinden Trump'a Gazze Açıklamalarını Geri Çekme Çağrısı

Demokratlar Trump'a Tepki Gösterdi

ABD Temsilciler Meclisi'nde 215 Demokrat üyeden 145'i, Başkan Donald Trump’a yazdıkları mektupla, Gazze ile ilgili açıklamalarını geri çekmesi için çağrıda bulundu.

Mektubun Detayları

Mektup, Illinois eyaleti Demokrat temsilcisi Sean Casten tarafından öncülük edilerek Kongre internet sitesinde yayımlandı. Mektupta, "Sayın Başkan, sivil Filistinli nüfusun Gazze Şeridi'nden kalıcı olarak taşınmasını ve ABD'nin bölgeyi 'ele geçirmesini' ilan eden tehlikeli yorumlarınızı geri çekmeniz için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

İfade Edilen Endişeler

Mektupta, ABD’nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde daha yapıcı bir rol oynaması gerektiği vurgulandı. "Bir Amerikan Başkanının 2 milyon insanın zorla yerinden edilmesini savunmasından endişe duyuyoruz. Böyle bir eylem hem ahlaki olarak savunulamaz hem de Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eder." denildi.

ABD Ordusuna Yönelik Eleştiriler

Mektupta ayrıca, ABD ordusunun savaş bölgesinde tehlikeli önerilerde bulunmasının ciddiyetine dikkat çekilerek, zorla yerinden etmenin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu. "Böyle bir eylem, birçok ABD'linin ölümüne ve küresel terörizmin artışına yol açar." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

Trump, geçen ayında yaptığı bir basın toplantısında, ABD'nin Gazze’yi devralacağını ve Filistinlilerin çevre ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına gitmesinin daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka bir seçeneklerinin olmayacağını ve geri dönemeyeceklerini öne sürmüştü.

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