ABD Konsorsiyumu Kırgızistan'da Demir Yolu Projesine İmza Attı

Kırgızistan'da Yeni Bir Demir Yolu Projesi

ABD'li konsorsiyum, Kırgızistan'da inşa edeceği "Trans-Avrasya Güzergahı" adlı demir yolu inşaat projesi için pilot uygulama anlaşması imzaladı.

İmza Töreni Detayları

Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde imzalanan anlaşmanın, başkent Bişkek'te, Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı, Kırgızistan Devlet Demir Yolları İşletmesi ve All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC konsorsiyumu arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

İmza törenine, Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Talantbek İmanov, Kırgızistan Devlet Demir Yolları İşletmesi Başkanı Azamat Sakiyev, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Merkezi Müdürü Nurbek Anarbekin, ABD'nin Bişkek Büyükelçisi Lesslie Viguerie ve konsorsiyum temsilcileri katıldı.

Projenin Kapsamı ve Yatırımlar

Açıklamada, Trans-Avrasya Güzergahı proje anlaşmasının, Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinin Toğuz-Toro ilçesindeki Makmal köyünden başlayarak, ülkenin kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Karakol kentine kadar uzanacak yeni bir demir yolu hattı inşasını kapsadığı ifade edildi.

Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Talantbek İmanov, imza töreninde projeyi değerlendirerek, “Bu proje, Kırgızistan'ın demir yolu sektöründeki ilk kamu-özel sektör ortaklığı projesidir. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 3 milyar dolar olup bu yatırım sadece yeni istihdam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda ulaşım ağını da önemli ölçüde iyileştirecektir.” dedi.

İmanov, projenin Kırgızistan'ın ulaşım sistemine yeni ufuklar açacağını, komşu ülkelerle ulaşım bağlantılarını iyileştireceğini ve ülke ekonomisinin uluslararası alanda daha rekabetçi hale geleceğini vurguladı.

ABD'li konsorsiyumun Kırgızistan'da inşa edeceği "Trans-Avrasya Güzergahı" adlı demir yolu inşaat projesi için pilot uygulama anlaşması imzalandı.