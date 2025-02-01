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ABD, Küba Ordusu Adına Hareket Eden Şirketleri Hedef Aldı

ABD, Küba'nın ordusu ve güvenlik hizmetlerine bağlı şirketleri hedef alan yeni kısıtlamalar getirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:39
ABD, Küba Ordusu Adına Hareket Eden Şirketleri Hedef Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Küba'ya Yönelik Yeni Kısıtlamalar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba ordusu, istihbaratı veya güvenlik servisleri adına hareket eden şirketlere karşı önemli bir adım atarak, Küba Kısıtlılar Listesinin yeniden oluşturulmasını onayladı. Bu karar, uluslararası terör eylemlerini desteklediği belirlenen Küba rejimine karşı uygulanan yaptırımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Küba Rejimi ve Terörizme Desteği

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küba'nın uzun süredir terörizmi desteklediği vurgulanarak, "Küba rejimini desteklediği terörizmi sona erdirmeye çağırıyoruz. Kübalılar açlık çekerken, yabancı katiller ve hava korsanlarına yardım etmeyi durdurmaları gerektiğini belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Politika Değişiklikleri ve Mahkumlar

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan açıklamada, önceden belirtilen politika değişikliklerinin iptal edildiğinin altını çizdi. Ayrıca, Küba'da haksız yere tutuklu bulunan tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması talep edildi.

Küba Dışişleri Bakanı'ndan Yanıt

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'un yeni yaptırımlarının Küba halkına yönelik cezai tedbirleri artıracağını belirtti. Rodriguez, bu durumun daha büyük kıtlıklara, ayrılıklara ve göç hareketliliğine neden olacağına dikkat çekti. ABD'nin kararını "provokatif" olarak nitelendiren Rodriguez, tepkisini dile getirerek, "Haksızlığı meşrulaştırmaya çalıştıkları yanıltıcı bahaneleri kabul etmiyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

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