ABD, Kuzey Kore'ye Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçme Çağrısı Yaptı

ABD'den Kuzey Kore'ye Kışkırtma Uyarısı

Birleşik Devletler, Kuzey Kore'ye kışkırtıcı eylemlerden kaçınma ve diplomatik masaya dönme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni balistik füze fırlatıcısı teslimatlarıyla ilgili katıldığı etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin Provokatif Eylemleri

Miller, düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore'yi, kışkırtıcı adımlarına devam etmemeye ve müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz," ifadesini kullandı. Ayrıca, Kuzey Kore'nin olası nükleer denemelerini değerlendirme yapmadığını da belirtti.

Kuzey Kore'de Doğal Afet Endişesi

Yüksek yağışlar ve sellerin Kuzey Kore'nin kuzeybatısında etkili olduğunu belirten Miller, "Herhangi bir afet durumu yaşandığında, dünya üzerindeki insanların acılarını paylaşıyoruz," dedi. Hükümetler arası görüş ayrılıklarının halkları etkileyen insani şartlarda değişiklik yaratmadığını vurguladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) 5 Ağustos'taki haberinde, Kim Jong-un'un 250 yeni balistik füze fırlatıcısının teslimatına dair vermiş olduğu mesajlar dikkat çekti. Kim, bu yeni fırlatıcıların Güney Kore'ye karşı askeri gücün artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.