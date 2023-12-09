ABD'li aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti!

ABD yapımı Love Story filmi ünlü yıldızını kaybetti. Love Story ile kariyerinde önemli bir başarıya imza atan Ryan O'Neal'ın 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. O'Neal'ın vefat haberi oğlu Patrick O'Neal tarafından paylaşıldı. Patrick O'Neal, babası Ryan O'Neal'ın yaşamını yitirdiğini duyurarak, bu acı haberi paylaşmanın zor bir görev olduğunu ifade etti. Love Story filmiyle Oscar'a aday gösterilen ve uluslararası bir film yıldızı haline gelen babasını öven Patrick O'Neal, "O bir Hollywood efsanesidir" sözleriyle babasına olan hayranlığını ve saygısını dile getirdi. Babasının vefatının, sevgi dolu bir ekip tarafından desteklendiği bir ortamda gerçekleştiğini belirten Patrick O'Neal, bu zorlu süreçte ailelerine ve sevenlerine gösterilen destek için teşekkürlerini iletti.

Ryan O'Neal aynı zamanda "Uzaktaki Köprü (A Bridge Too Far)" filminde, Sean Connery, Anthony Hopkins ve Laurence Olivier gibi ünlü oyuncularla birlikte rol almıştı. Ali MacGraw ile başrolü paylaştığı Love Story filmi ise 1971 yılında Türkiye'de sinemalarda gösterime girmiş ve birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gişe rekorları kırmıştı.