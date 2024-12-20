ABD'li Diplomatlardan Şam'a Ziyaret: Geçici Yönetimle Görüşmeler Başladı

ABD'li diplomatlar, Şam'da Geçici Yönetimle Görüşecek

ABD'li diplomatların, Baas rejiminin devrildiği Suriye'de geçici yönetim yetkilileriyle görüşmek üzere başkent Şam'a ulaştığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, eski Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens bu önemli ziyaret için Şam'da bulundular.

Görüşmede Ele Alınacak Konular

Açıklamada, ABD'li diplomatların, Suriye'deki geçici yönetimin yetkilileriyle görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Bu görüşmelerde, özellikle Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi alınması amaçlandığı belirtildi.

Ayrıca, diplomatların civic society üyeleri, aktivistler ve farklı toplulukların temsilcileriyle de doğrudan temaslar kurarak, Suriye halkının ülkelerinin geleceğine yönelik vizyonlarını paylaşacakları ve ABD'nin bu süreçte nasıl destek olabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacakları açıklandı.

Son olarak, diplomatların Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle de görüşme yapacağı kaydedildi.