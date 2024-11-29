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ABD'li Doktor Gazze'deki Dehşeti BM'ye Anlattı: 13 Yaşındaki Amir'in Hikayesi

ABD'li çocuk cerrahı Tanya Haj Hassan, Gazze'de yaşanan acıları BM'de gözyaşlarıyla anlattı. 13 yaşındaki Amir'in trajik hikayesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:09
ABD'li Doktor Gazze'deki Dehşeti BM'ye Anlattı: 13 Yaşındaki Amir'in Hikayesi

ABD'li Doktor Gazze'deki Dehşeti BM'ye Anlattı

Gazze'de görev alan ABD'li çocuk cerrahı Tanya Haj Hassan, Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda yaşadıklarını aktardığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) üyesi Dr. Hassan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı.

İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti

Haj Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Batı medyası tarafından görmezden gelindiğine ve doktorlar olarak soykırıma engel olamayacakları gerçeğine vurgu yaptı. Gazze'de görev yaptığı süre boyunca tanıştığı herkesin aile üyelerini kaybettiğini belirten Hassan, yaşadığı travmaları dinleyicilere hissettirdi.

Amir'in Dramatik Hikayesi

Gazze'de yoğun bakım ünitesinde karşılaştığı 6 yaşındaki Siwar'ın annesinin yanında, "suçunun ne olduğunu" sorduğunu anlattı. Hassan, hastanede gözlemlediği bir yaşlı adamın hikayesini de paylaştı. Bu adam, ailesini kaybettikten sonra hastanede gönüllü olarak çalışmaya başlamıştı.

Özellikle 13 yaşındaki Amir'in dramı yürekleri dağladı. Evi bombalandıktan sonra boynundan yaralanan Amir, önce kız kardeşine seslenerek "Keşke onlarla birlikte ölseydim, sevdiğim herkes cennette. Artık burada olmak istemiyorum," diyerek acısını dile getirdi.

Empati Çağrısı

Tanya Haj Hassan, dinleyicilere, bu çocukların annesi ve babası olduğuna dair empati yapmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki çatışmanın sadece bölgedeki insanları değil, tüm insanlığı etkileyen bir trajedi olduğunu vurgulayarak, bu gerçekliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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