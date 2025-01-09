ABD'li Doktorlar, Kongreye İsrail'e Askeri Yardımları Durdurma Çağrısında Bulundu

ABD'li Doktorlardan Kongreye Acil Çözüm Çağrısı

ABD'de Soykırıma Karşı Doktorlar (DAG) hareketinin üyeleri, meslektaşlarının Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından, Kongreye İsrail'e askeri yardımları durdurma çağrısında bulundu.

DAG üyesi doktorlar, Kemal Advan Hastanesi müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için öncü girişimlerde bulunuyor. Geçtiğimiz ay hastaneye yapılan baskında gözaltına alınan bu doktorlar, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona ermesini talep ediyor.

Kongre Üyeleri ile Görüşmeler

Heyet, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile görüşerek, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine dikkat çekmek istiyor. DAG üyesi Omar Scott Antar, sağlık sisteminin yok edilmesinin, Gazze'deki Filistinlilere yönelik 'sistematik etnik temizlik ve soykırımın' bir yansıması olduğunu belirtti.

ABD'nin Sorumluluğu

Antar, ABD yönetiminin duruma müdahale etmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD, Başkan Joe Biden veya olası Başkan Donald Trump tarafından yapılacak bir telefonla, İsrail'e yapılan tüm askeri yardımı durdurma kapasitesine sahip." dedi.

Psikiyatristlerin Endişeleri

Sağlık camiasındaki diğer bir isim Desmond Kaplan, Gazze'de yaşanan olaylara duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, Amerika'nın haksız bir savaşta silah tedarik etmesini eleştirdi. "Gazze'deki savaşın sona ermesi, çocukların ve yaşlıların öldürülmesinin durması gerekiyor. Filistinlilerle müzakerelere geçmemiz şart," diyerek çözüm önerisinde bulundu.

DAG üyesi Steve Berman ise, doktorların zorla alıkonulması ve masum sivillerin öldürülmesi konusundaki endişelerini dile getirerek, "İsrail hükümetini desteklemeyi bırakın; çünkü masum insanları öldürüyorlar," ifadelerine yer verdi.