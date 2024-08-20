ABD'li Doktorlardan Biden'a İsrail'e Silah Ambargosu Talepleri

ABD’li Doktorlardan Biden Yönetimine Acil Çağrı

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nden dönen bir grup Amerikalı doktor, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine İsrail'e karşı "acil silah ambargosu" uygulanması için çağrıda bulundu.

Demokrat Kongresindeki Açıklamalara Dikkat Çekildi

Chicago'daki Demokrat Ulusal Kongresi sırasında yapılan basın toplantısında, doktorlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeyi büyük ölçüde harap ettiğini vurgulayarak, ABD'nin ambargo uygulamaması halinde İsrail'in "suç ortağı olmaya devam edeceğini" ifade etti.

Doktorlardan Dr. Tammy Abughanim'in Açıklamaları

Gazze'de çalışan doktorlardan Tammy Abughanim, "İsrail'in güvenlik güçleri, sivilleri ve çocukları hedef alıyor; bombalar düşüyor ve bu ortamda işimizi yapmamız imkansızlaşıyor," dedi. Abughanim, Gazze halkının bir gün daha bu duruma dayanmasının imkansız olduğunu vurguladı.

Tanıklıklar Korkunç Gerçekleri Ortaya Koyuyor

Dr. Feroze Sidhwa, Gazze'deki saldırılara tanıklık ettiğini belirterek, "Çocukların kafalarının parçalandığına tanık oldum. Bir şehirde neredeyse hiçbir yapının kalmadığını görmek, benim için korkutucu bir deneyimdi" dedi. Doktor Mark Perlmutter'ın mektubunda ise, "Kafası ve sırtından vurulmuş küçük bir çocuk gördüm; buna benzer görüntülere daha önce tanık olmamıştım," ifadelerine yer verildi.

ABD Hükümetinin Rolü Eleştiriliyor

Mektupta, ABD hükümetinin neredeyse bir yıldır bu korkunç katliamları finanse etmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, "Filistinlilerin ve tüm insanlığın iyiliği için lütfen İsrail'i silahlandırmayı bırakın" çağrısında bulunuldu.