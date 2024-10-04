ABD'li Doktorlardan Biden ve Harris'e Mektup: Gazze'deki İnsani Krizi Durdurun

ABD'li Tıp Uzmanlarından Çarpıcı Mektup

ABD'nin farklı bölgelerinden Gazze'ye gönüllü olarak giden 99 doktor, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e bir mektup yazarak bölgede gözlemledikleri ciddi insani durumu aktardı.

İsrail'e Destek Durdurulsun

Doktorlar, mektuplarında İsrail’e yapılan askeri yardımların derhal durdurulmasını talep etti. Gazze'deki görevleri sırasında yaşadıkları trajedileri paylaşarak, bazı bebek ölümleri ve insan hakları ihlalleri konusunda derin kaygı duyduklarını belirttiler.

Gözlemler ve Endişeler

Mektupta yer alan açıklamalarda, "Bölgedeki yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşiyor. Salgın hastalıklar ve açlık, kurban sayısını artırıyor," ifadeleri vurgulandı. Ayrıca, mektubun içinde, "Gazze'deki ölümler muhtemelen 118 bin 908'i aşmış durumda," bilgisi yer aldı.

Uluslararası Müdahale Çağı

Uzmanlar, Feroze Sidhwa isimli travma cerrahının, "Bölgede çok az kaynakla karşılaştım ve gördüğüm yaralanmalar gerçekten dehşet verici. Savaşın gerçek sonuçlarını yaşıyoruz," sözlerine de yer verdi. Peşinden de, "Dünyanın bu masum kadınları ve bebekleri terk ettiğini asla unutamayız," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekildi.

Sonuç Olarak

Doktorlar, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Mektup, "Bize, bu çocukları topluca öldüren bir ülkeye neden silah vermeye devam ettiğinizi anlamıyoruz. Bu çılgınlığa bir son verin," çağrısıyla son buldu.

Gazze'deki insani durum, tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor ve uluslararası toplumun bu duruma dair atacağı adımlar bekleniyor.