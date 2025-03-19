ABD'li General: Çin Uyduları Uzayda Koordineli Manevra Yapıyor

ABD'li General, Çin Uydularının ‘İt Dalaşı’ Yaptığını İddia Etti

ABD Uzay Kuvvetlerinde görev yapan üst düzey bir general, Çin'e ait deneysel uyduların birbirlerinin etrafında koordineli manevralar yaptığını ileri sürdü. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Washington’da düzenlenen McAleese Savunma Programları Konferansı’nda konuşan ABD Uzay Kuvveti Harekat Başkan Yardımcısı Michael Guetlein, uzayda beş objenin içe, dışa ve birbirleri etrafında eş zamanlı ve kontrol halinde hareket ettiğini belirtti.

Uzayda İt Dalaşı Nedir?

General Guetlein, bu hareketleri “uzayda it dalaşı” olarak tanımlayarak, yörüngedeki bir uydudan diğerine uzay operasyonları yürütmek üzere gereken taktik, teknik ve prosedürlerin test edildiğini açıkladı. İt dalaşı, havacılıkta savaş uçaklarının birbirlerini yakın mesafeden takip ederek avantajlı bir atış konumu elde etmeye çalıştıkları manevraları ifade ediyor.

Çin Uyduları ve Yörünge Teknolojileri

Guetlein, söz konusu objelerin hangi ülkeye ait olduğu konusunda belirli bir bilgi vermezken, daha sonra yapılan açıklamada, bunların **Çin’e ait** 3 Şıyan-24C uydusu ile Şıcien 05A ve 05B uyduları olduğu belirtildi. Alçak Yer Yörüngesi’nde tespit edilen bu manevraların ticari olarak herkese açık verilere dayandığı da vurgulandı.

Uzayda Süregelen Tehditler

Guetlein, Çin ve Rusya'nın uzay kabiliyetlerinde ABD'nin süregelen üstünlüğünü tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Daha önce ABD ile yakın rakipler arasında, bizim teknolojide ileri olmamızdan kaynaklanan bir kabiliyet açığı vardı. Ancak bu açık son dönemde giderek kapanıyor" ifadelerini kullandı. Guetlein, karşılaşacakları bu yeni duruma yönelik uzay bakış açısını değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Çin Uydularının İşlevleri

Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer gözlemleri ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor. Diğer yandan, Şıcien uyduları ise yeni teknolojilerin uygulama aşamasına geçmesine yönelik platform işlevi görüyor ve bazı eleştirilere neden olan yakın manevralar yapıyor. Bu durum, uyduların birbirlerine yakınlaşarak inceleme veya sürükleme amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle tartışma yaratıyor.