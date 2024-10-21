ABD'li General, Filipinler'e Füze Konuşlandırılmasının Önemi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD'li General'den Filipinler Açıklaması

ABD Ordusu 25. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Marcus Evans, Filipinler'e orta menzilli bir füze sisteminin konuşlandırılmasının, olası bir çatışma durumuna hazırlıklı olmak açısından "son derece önemli" olduğunu ifade etti.

Füze Sistemi ile İşbirliği ve Eğitim

Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan Tümgeneral Evans, Filipinler'in kuzeyinde konuşlandırılacak füze sisteminin, ABD ile Filipinler ordusunun bu tür ağır silahların potansiyel kullanımı için birlikte eğitim yapmalarına imkan sağlayacağını vurguladı.

Evans, "Bizim işimiz, Filipinler ordusundaki ekip arkadaşlarımızla hazırlık açısından her geçen gün daha da iyiye gitmektir." diye de ekledi.

Typhon Füze Sistemi'nin Durumu

Filipinli üç güvenlik yetkilisi, nisan ayında ülkede konuşlandırılan Typhon füze sisteminin eylül ayında geri çekilmesi gerektiğini açıkladı. Ancak, bölgede caydırıcılığı artırmak amacıyla bu füze sisteminin ülkede süresiz olarak kalmasına karar verildi.

Typhon füze sistemi, nisan ayında Filipin birlikleri ile gerçekleştirilen muharebe tatbikatlarının bir parçası olarak Filipinler'in kuzeyine konuşlandırılmıştı. Orta menzilli bir füze sistemi olan Typhon, ateşleyebildiği Tomahawk füzeleri ile 1600 kilometrelik menzil sunarak, Çin'i de hedef alabilmektedir.

Çin'in Tepkisi

Çin, ABD'nin bölgedeki askeri yığınaklarını ve özellikle Filipinler'deki artışını, bölgesel istikrar ve barışı tehlikeye atacağı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirmektedir.