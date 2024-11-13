ABD'li Hükümet Görevlisi, İsrail'in İran'a Saldırı Planlarını Sızdırmakla Suçlandı

ABD'li Hükümet Görevlisine Suçlama

Kamboçya'da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınan ABD'li hükümet görevlisi Asif William Rahman, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Rahman, mahkemeye çıkarıldığında sızdırdığı bilgilerle ilgili olarak ciddi iddialarla karşı karşıya kaldı.

Gizli Bilgilerin Sızdırılması

Mahkeme belgelerine göre, Rahman'ın sızdırdığı bilgiler, Telegram uygulaması üzerinden bir kanalda paylaşıldı. Bu sızdırılan bilgiler doğrultusunda, İsrail'in İran'ın 1 Ekim tarihli füze saldırılarına misilleme yapmak için askeri varlığını artırma yönündeki planlarını içerdiği belirtiliyor.

Ulusal Savunma Bilgileri Soruşturması

Eyalet mahkemeleri, Rahman hakkında ulusal savunma bilgilerini kasten sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Vaka, ABD'nin ulusal güvenlikinde önemli bir tehdit olarak değerlendiriliyor ve dikkatle takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.