Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'li Kongre Üyesinden Ayşenur Eygi'nin Öldürülmesine Sert Tepki

ABD Kongre üyesi Chuy Garcia, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı ve bağımsız soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 00:53
ABD'li Kongre Üyesinden Ayşenur Eygi'nin Öldürülmesine Sert Tepki

Chuy Garcia'dan Tepki

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chuy Garcia, Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti. Garcia, X platformundaki açıklamasında, Eygi'nin Batı Şeria'da gerçekleşen bir işgal karşıtı protesto sırasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, olayın ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Ailesinin Çağrısını Destekliyor

Garcia'nın açıklaması, Eygi’nin ailesinin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısını desteklediği ifade edildi. Chuy Garcia, "Batı Şeria'daki yasa dışı işgalin protesto edildiği bir eylemde kaybedilen bir cana sebep olan bu trajik olayı kınıyorum" dedi.

Ayşenur Eygi (26), 6 Eylül'de Nablus'un Beyta beldesindeki bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak yaşamını yitirmiştir. Ailesi, bu olaya ilişkin bağımsız bir soruşturma talebinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun