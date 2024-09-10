ABD'li Kongre Üyesinden Ayşenur Eygi'nin Öldürülmesine Sert Tepki

Chuy Garcia'dan Tepki

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chuy Garcia, Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti. Garcia, X platformundaki açıklamasında, Eygi'nin Batı Şeria'da gerçekleşen bir işgal karşıtı protesto sırasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, olayın ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Ailesinin Çağrısını Destekliyor

Garcia'nın açıklaması, Eygi’nin ailesinin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısını desteklediği ifade edildi. Chuy Garcia, "Batı Şeria'daki yasa dışı işgalin protesto edildiği bir eylemde kaybedilen bir cana sebep olan bu trajik olayı kınıyorum" dedi.

Ayşenur Eygi (26), 6 Eylül'de Nablus'un Beyta beldesindeki bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak yaşamını yitirmiştir. Ailesi, bu olaya ilişkin bağımsız bir soruşturma talebinde bulunmuştu.