ABD'li Müslümanlar, New Orleans'taki Saldırıyı Şiddetle Kınadı

ABD Müslümanları New Orleans'taki Saldırıyı Kınadı

ABD’nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü olan Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçla yapılan saldırıyı kınadı. CAIR, yılın ilk saatlerinde şehrin Bourbon Caddesi’nde gerçekleşen saldırı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, "Bu suçu şiddetle kınıyoruz, New Orleans halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

İlgili açıklamada, saldırgan hakkında çıkan "alkollüyken araç kullandığı", "eşine şiddet uyguladığı" ve "ailesini öldürmeyi planladığı" iddialarına da dikkat çekildi.

New Orleans İslam Şura Konseyi'nden Tepki

New Orleans İslam Şura Konseyi de saldırıyı kınayarak, "Toplumumuza yapılan ve çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan saldırıdan dehşete düştük. Hepimiz şoktayız ve vatandaşlarımızın kaybı için yas tutuyoruz. New Orleans Bölgesi Müslümanları olarak dualarımız bu zor zamanlarda kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Bourbon Caddesi’ndeki saldırıda, Louisiana eyaleti sakini ve Alabama Üniversitesi öğrencisi olan Kareem Badawi adlı bir Müslümanın da yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına daldığı bu olayda 15 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar adlı bir ABD vatandaşı ve eski asker olduğu açıklandı.