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ABD'li Öğrenci Ayşenur Eygi, Filistin'e Destek İçin Hayatını Kaybetti

Washington Üniversitesi öğrencisi Ayşenur Eygi, Filistin'e destek amacıyla katıldığı gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 01:01
ABD'li Öğrenci Ayşenur Eygi, Filistin'e Destek İçin Hayatını Kaybetti

Ayşenur Eygi'nin Hayatı ve Filistin'e Desteği

1998 doğumlu Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, Washington Üniversitesi'nde psikoloji ile Orta Doğu Dilleri alanında çift dal yapmaktaydı. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı duyduğu derin endişeyle, 2024 Haziran'ında mezuniyet programını tamamlamayı planlıyordu.

Filistin için Barışçıl Bir Mücadele

Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olarak, Filistin halkının haklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerde yer aldı. 3 Eylül'deki Nablus'ta gerçekleştirilen bir gösteride görev almak üzere Batı Şeria'ya gitti.

Ölüm Haberi ve Anısına Duyulan Özlem

İsrail'in saldırısıyla hayatını kaybeden Eygi'nin yakın arkadaşları, sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu. Bir ISM gönüllüsü, "Ayşe, yoldaşım ve mücadele partnerim Huzur içinde yatsın. O, şehit olan birçok kişinin arasına katıldı." diyerek duygularını dile getirdi.

Selam ve Anma

Washington Üniversitesi öğretim görevlisi Lubna Alzaroo, Eygi için duyduğu üzüntüyü aktardı: "Ayşenur en tatlı ruhlardan biriydi. Birlikte geçirdiğimiz o kısa zaman beni derinden etkiledi. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik." şeklinde konuştu.

Filistin halkının yanında durma cesaretiyle takdir edilen Eygi, anıları ve mücadelesiyle insanların kalplerinde yer etmeye devam edecek.

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