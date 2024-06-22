ABD'li Savcıdan Timur Cihantimur’un avukatlarına sert yanıt: "Lüks yaşam koşullarına alışkın olduğu için..."

İstanbul’da 1 Mart’ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD’de yargılanmaya devam ediyor. Mahkemede, Cihantimur’un avukatlarının, müvekkillerinin kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğunu iddia ederek serbest bırakılmasını talep etmesi üzerine, ABD’li Savcı Kristin Kearney’den sert bir yanıt geldi.

REHABİLİTASYON MERKEZİ ŞARTLARI TARTIŞMASI

Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin koşullarının kötü olduğunu ileri sürerek, Cihantimur'un serbest bırakılmasını talep etti. Savunmalarında, merkezdeki şartların rehabilitasyon ve iyileşme süreçlerini olumsuz etkilediğini iddia eden avukatlar, bu durumun Cihantimur’un fiziksel ve psikolojik sağlığını tehdit ettiğini öne sürdü.

SAVCININ YANITI: "LÜKS HAYATA ALIŞKIN"



Savcı Kristin Kearney, avukatların bu iddialarına sert bir yanıt vererek, Cihantimur’un varlıklı bir aileden geldiğini ve lüks yaşam koşullarına alışkın olduğu için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini belirtti. Kearney, rehabilitasyon merkezindeki şartların uygun olduğunu vurgulayarak, Cihantimur’un sadece önceki yaşam standartlarına kıyasla burada rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Ayrıca, sanığın ABD’den kaçmasına yardımcı olabilecek kaynaklara sahip olduğunu öne sürdü.

KAÇIŞ PLANI ANNESİNDEN



Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'den kaçma planının kendisinden değil, annesi Eylem Tok’tan geldiğini savundu. Anne Tok’un turist vizesiyle ABD'de bulunduğunu belirten avukatlar, Tok ve oğlunun Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten avukatlar, Eylem Tok'un sadece oğlunun güvenliği ve yargı sürecinin adil bir şekilde yürütülmesi için bu adımı attığını ileri sürdü.

MAHKEME KARARI: TUTUKLULUK DEVAM EDECEK



Duruşmaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemede sunulan deliller ve savunmalar ışığında, Cihantimur’un tutukluluk süresinin devam etmesinin uygun olduğuna hükmeden Cabell, üçüncü duruşmanın tarihini henüz açıklamadı.

EYLEM TOK'UN DURUŞMASI YAKLAŞIYOR



Aynı davada yargılanan Eylem Tok, 27 Haziran’da ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Tok’un, oğlunu Türkiye’den kaçırma süreci ve bu süreçteki rolüyle ilgili sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Tok’un duruşmasında da önemli gelişmelerin yaşanması ve davanın seyrinin netleşmesi bekleniyor.