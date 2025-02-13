ABD'li Seçmenlerin %64'ü Trump'ın Gazze Planına Karşı

ABD'de Trump'ın Gazze Planına Tepkiler Artıyor

ABD'de gerçekleştirilen anket, halkın %64'ünün Başkan Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı olduğunu gösterdi.

Data for Progress tarafından yapılan ankette, 8-9 Şubat tarihleri arasında 1200 ABD'li seçmene Trump'ın Gazze'yi "devralma" planı hakkındaki görüşleri soruldu. Katılımcılara, Trump'ın planı kapsamında Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilerek komşu ülkelere yerleştirileceği belirtildi.

Ankete katılanların %64'ü ABD'nin Gazze'yi devralmasına karşı çıkarken, katılımcıların %47'si planı "kesinlikle" desteklemediğini, %17'si ise "kısmen" karşı çıktıklarını ifade etti.

Demokrat Partili seçmenlerin %85'i, bağımsızların %63'ü, Cumhuriyetçi seçmenlerin ise %43'ü bu planı desteklemediğini belirtti. Ayrıca, katılımcıların %69'u ABD'nin Orta Doğu'ya asker göndermesine de karşı olduklarını dile getirdi.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ifade etmişti. Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu vurgulayan Trump, oradaki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin çok daha iyi olacağını savundu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığını da öne sürdü.