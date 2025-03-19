ABD'li Senatörlerden Dışişleri Bakanı Rubio'ya Eygi'nin Ölümüyle İlgili Mektup

Demokrat senatörler, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi hakkında Dışişleri Bakanı Rubio'ya mektup gönderdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:46
ABD'li Senatörlerden Dışişleri Bakanı Rubio'ya Eygi'nin Ölümüyle İlgili Mektup

ABD Kongresi'ndeki Demokrat Partili bir grup senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bir mektup göndererek, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili bazı önemli soruların yanıtlanmasını talep etti.

Mektupta, Eygi’nin 6 Eylül 2024 tarihinde İsrail askeri tarafından vurulduğu belirtilerek, İsrail'in ilk ön raporunda “olay anında ana kışkırtıcı hedef alınırken Eygi'nin kasıtsız olarak vurulduğu” iddiası anımsatıldı. Mektupta, "Ayşenur'un veya yanındaki herhangi birinin onu vuran askere ya da başkasına tehdit teşkil ettiğine ilişkin herhangi bir delilden haberdar değiliz." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun paylaştığı ilk soruşturma raporundaki bilgilerin, görgü tanıkları, videolar ve fotoğraflardaki delillerle uyuşmadığına dikkat çekilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eygi'nin tehdit oluşturup oluşturmadığına dair delil bulunup bulunmadığı ve Eygi'yi vuran askerin hangi birimde görevli olduğu gibi toplamda 8 ayrı sorunun yanıtlanması istendi.

Mektupta ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı’na, Eygi'nin olayı için İsrail’den “tam bir araştırma raporu” isteyip istemediği ve ABD Adalet Bakanlığı'ndan da bu olayın araştırmasını talep edip etmediği sorusu yöneltildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan bu önemli konuya netlik kazandırması istendi.

Rubio’ya gönderilen mektubun imzacısı olan senatörler arasında Vermont Senatörleri Peter Welch ve Bernie Sanders, Washington Senatörü Patty Murray, Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Oregon Senatörü Jeffrey A. Merkley ile Temsilciler Meclisinden California Temsilcisi Sara Jacobs, Washington Temsilcisi Pramila Jayapal ve Texas Temsilcisi Joaquin Castro bulunuyor. Aynı grup tarafından, benzer içerikte bir mektup 14 Ocak'ta eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a da gönderilmişti.

Eygi’nin Ölümünün Arka Planı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında ateş açarak katılımcıları hedef aldığı biliniyor. Filistinlilere destek amacıyla bu gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, Filistin'e ait bir hastaneye kaldırıldıktan sonra 6 Eylül'de hayatını kaybetti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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