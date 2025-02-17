ABD'li Senatörlerden İsrail'de Önemli Açıklamalar

İsrail'i ziyaret eden ABD'li senatörler, Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyerek Gazze ile ilgili önemli görüşler paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:37
ABD'li Senatörlerden İsrail'de Önemli Açıklamalar

Tel Aviv'de Basın Toplantısı Düzenlendi

İsrail'i ziyaret eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham liderliğindeki heyet, Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyerek Gazze konusundaki görüşlerini paylaştı. Heyette yer alan senatörler arasında Dan Sullivan, Sheldon Whitehouse, John Cornyn, Richard Blumenthal, Joni Ernst, Adam Schiff ve Andy Kim de bulunuyor.

Graham'dan Önemli Uyarılar

Lindsey Graham, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi için Senato'da çok az istek olduğunu ifade etti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Graham, bu görüşünü yineleyerek, "Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var," dedi.

Güvenlik ve Yeniden Yapılanma Üzerine Değerlendirmeler

Bununla birlikte Graham, Gazze'nin kalıcı olarak işgal edilmesinin, İsrail askerlerinin her hafta hayatını kaybetmesine yol açacağını belirtti. Arap ülkelerinin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini ve Trump'a sunacakları yeniden inşa planını hazırlayacaklarını vurguladı.

Demokrat Senatör Blumenthal'ın Açıklamaları

Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Arap liderlerle yaptığı görüşmelerde özellikle Ürdün Kralı 2. Abdullah ile olan sohbetini aktararak, "Arap ülkelerinin Başkan Trump'a sunacağı planın gerçekçi olduğuna ikna oldum," ifadelerini kullandı. Blumenthal, Arap liderlerin kendi ulusal çıkarlarını düşünerek gerekli rolü üstleneceğine inandığını belirtti ve Gazze'de güvenliğin ve yeniden yapılanmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Netanyahu ile Görüşme

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da senatörlerle Tel Aviv'de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu buluşma, iki taraf arasındaki işbirliğinin ve diyalogun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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