ABD'li Sporcu Jeff Monson, Müslüman Olduktan Sonra İlk Cuma Namazını TBMM'de Kıldı

Jeff Monson'un Cuma Namazı Deneyimi

Dünyaca ünlü ABD'li sporcu Jeff Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) camide kıldı. İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları karşısında Filistinlilerin gösterdiği onurlu duruştan etkilendiğini belirterek İslam dinini kabul eden Monson, namaz sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Müslüman Olmanın Anlamı

Namazın ardından TBMM TV’ye açıklamalarda bulunan Monson, "Türkiye’nin Filistin davasına verdiği destekte çok takdir ediyorum. İlk cuma namazımı burada kıldığım için gerçekten mutluyum. Bu benim için manevi bir deneyimdi. Kendimi Allah’a daha yakın hissettim. Aynı zamanda dua eden kardeşlerimle de bağ kurdum,” ifadelerini kullandı.

Monson'dan Destek Mesajı

Monson, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmeyi övgüyle değerlendirerek, "Kendisi çok bilgili ve nazik bir insan. Türkiye’nin küresel sorunlara katkıda bulunma çabaları benim için çok aydınlatıcıydı,” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye Filistin halkına verdikleri destek için teşekkür eden Monson, "Burada her yerde Filistin halkını destekleyen sloganlar görüyorum. Türkiye, Filistin’i en çok destekleyen ülke,” diye ekledi.

Barış İçin Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye yaptığı ziyareti hatırlatan Monson, "Türkiye sadece konuşmuyor; Gazze’deki insanlara yardım gönderiyor. Diğer tüm ülkeler Türkiye’yi örnek almalıdır,” değerlendirmesini yaptı. Monson, Türk parlamentosuna ve halkına teşekkür ederek, "Dünyayı barışa kavuşturma çabalarınız için hepinize müteşekkirim. Barış, sadece Müslümanlara değil, tüm insanlık içindir,” dedi.

Destek ve Olumsuz Tepkiler

Son olarak, Müslüman olduktan sonra destek mesajları aldığını belirten Monson, "Hristiyan olarak büyümüş biri olarak, Tanrı'nın düşündüğüm şeylerin dışına çıktığını gördüm. Müslüman kardeşlerim tarafından ne kadar kutsandığımı hissediyorum. Bugün kendimi, namazdan sonra ve bu seçimden daha mutlu hissetmemi sağlayan bir deneyim yaşadım," dedi.