ABD'li Yahudi'nin 'Filistinli Sanarak' Vurduğu İsrailli, Sosyal Medya'da Provokatif Paylaşımda Bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde, Amerikalı Yahudi Mordechai Brafman'ın, "Filistinli olduklarını düşünerek" silahla yaraladığı iki kişinin İsrail vatandaşı olduğu anlaşıldı. Yaralanan İsrailli, saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Araplara ölüm" ifadesini içeren bir paylaşımda bulundu.

Saldırı Detayları

15 Şubat'ta, Miami kentinde gerçekleşen olayda, Brafman, iki kişiye arabasından 17 el ateş açtı. İki yaralıdan biri, X hesabından bu durumu "antisemitik" olarak nitelendirdi.

Sosyal Medyada Tepkiler

İsrailli turistin paylaşımlarına, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından da tepki geldi. CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, olayın nefret suçu ve iç terör eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Awad, yaptığı açıklamada, "Miami Beach saldırısında hem failin hem de kurbanın ırkçı ve Filistin karşıtı görüşlere sahip olmaları ironik ve manidardır," ifadelerini kullandı.

Filistin Karşıtı Nefret

Müslüman sivil aktivist Kashif Chaudhry, sosyal medyada yaptığı yorumda, "Bu, ne yazık ki İsrail'de ve ABD'deki İsrail yanlısı topluluklarda derinlere işlemiş Filistin karşıtı nefretin sonucudur," dedi.

Yasal Süçlar

Brafman, saldırının ardından tutuklandı ve iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla yargılandı. Emniyet sorgusunda, "gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü" belirten Brafman, eyleminin hedefini yanlış değerlendirdiğini itiraf etti.