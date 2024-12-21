ABD'li Yetkili Barbara Leaf'ten Suriye Açıklamaları: 'Ödül Tutarsız'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye İle İlgili Önemli Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk Suriye ziyaretinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Leaf, Şam'da gerçekleşen görüşmelerde Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani) hakkında konulan 10 milyon dolar ödülün tutarsız olduğunu vurguladı. Leaf, “Suriye'nin ve bölgenin geleceğini tartıştığım birisinin başında ödüllerin olması tutarsız” dedi.

Olumlu Mesajlar ve Beklentiler

Leaf, ziyaret sonrası düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, Suriyeli ev sahiplerinden gelen pozitif mesajları olumlu karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca, toplumun tüm kesimlerinin yer alacağı geçiş dönemi için katılımcılık ve geniş istişarenin önemini vurguladı.

Yaptırımlar ve Gelecek Planları

ABD'nin Suriyelilerle işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu belirten Leaf, geçici hükümet yetkilileriyle bir dizi önemli ilkeyi görüştüklerini açıkladı. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik ise, “Herhangi bir beyanda bulunmayacağız” dedi. Bununla birlikte, Suriye'deki insani yardımların devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve İlişkiler

Leaf, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi önemi ve rolüne de değinerek, “Türkiye'nin Suriye'de çok büyük bir tarihi rolü ve nüfuzu var” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Tahran'ın Suriye'deki geçmişteki etkisine dikkat çekerek, gelecekte herhangi bir rol almasının mümkün olmadığını belirtti.

SDG İle İlgili Gelişmeler

Leaf, SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü ile ilgili, “Türk yetkililerle ve SDG ile görüşmelerde enerjik bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgedeki gerilimi azaltmaya çalıştıklarını ve önümüzdeki en iyi yolun Kobani civarında ateşkes sağlanması olduğunu dile getirdi.