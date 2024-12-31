ABD'li Yetkililer Güney Kore Uçak Kazasının İncelemelerine Katıldı

ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Boeing şirketi, Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının araştırma sürecine katıldı.

Yonhap haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden bir yetkili ile NTSB'den 3 uzman ve Boeing'ten 4 temsilcinin, Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulu (ARAIB) tarafından yürütülen araştırmalara dahil olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ABD'li uzmanların ARAIB'in 11 yetkiliyle birlikte enkaz incelemeleri yaptığını ve uçağın kara kutuları ile diğer önemli parçalarının analiz edileceğini belirtti.

Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, düzenlediği basın toplantısında, ABD'li yetkililerle soruşturmanın nasıl ve nerede yürütülmesi gerektiği hakkında bilgiler paylaştıklarını ifade etti.

Joo, kayıp bir bağlantı parçası nedeniyle sorun yaşanan kara kutunun analiz edildiklerini, "Yetkililer, bağlantı parçası olmamasına rağmen verileri elde etmek için teknik yöntemleri incelemeye devam ediyorlar," şeklinde konuştu.

Güney Kore'deki kaza esnasında havaalanında görev yapan iki hava trafik kontrolörüyle ilgili yetkililerin görüştüğünü, ancak yapılan görüşmelere dair bilgilerin henüz açıklanmadığını söyledi. Uçağın kokpitindeki sesleri kaydetme kapasitesine sahip kara kutunun diğerine göre daha iyi durumda olduğu belirtildi.

Güney Kore uçak kazası Muan şehrinde, bir yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti. Kazada 179 kişinin hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızanın neden olduğunu, uçağın ilk seferde iniş takımlarının açılmaması sonucu zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını açıkladı.