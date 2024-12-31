DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

ABD'li Yetkililer Suriye Geçici Hükmetiyle Görüştü

ABD yetkilileri Şam'da Suriye geçici hükümeti ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları burada.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:09
ABD'li Yetkililer Suriye Geçici Hükmetiyle Görüştü

ABD'li Yetkililer Şam'da Suriye Geçici Hükmetiyle Toplandı

ABD'li yetkililerin, başkent Şam'da Suriye geçici hükümetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu gelişme, ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Görüşmenin Ana Başlıkları

Açıklamada, ABD heyetinin Suriye'de aşağıdaki konularda taleplerinin olduğu vurgulandı:

  • ABD vatandaşlarının korunması
  • Gazeteci Austin Tice ve doktor Majd Kamalmaz gibi Amerikan vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi
  • DEAŞ ile mücadelenin sürmesi
  • İran'ın Suriye'de tekrar ortaya çıkmaması
  • Yeni yönetimde tüm Suriyelilerin temsil edilmesi
  • Kapsamlı siyasi sürecin garanti edilmesi

Bu görüşmeler, Suriye'deki siyasi durumun istikrarı için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!