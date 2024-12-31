ABD'li Yetkililer Suriye Geçici Hükmetiyle Görüştü

ABD'li Yetkililer Şam'da Suriye Geçici Hükmetiyle Toplandı
ABD'li yetkililerin, başkent Şam'da Suriye geçici hükümetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu gelişme, ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Görüşmenin Ana Başlıkları
Açıklamada, ABD heyetinin Suriye'de aşağıdaki konularda taleplerinin olduğu vurgulandı:
- ABD vatandaşlarının korunması
- Gazeteci Austin Tice ve doktor Majd Kamalmaz gibi Amerikan vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi
- DEAŞ ile mücadelenin sürmesi
- İran'ın Suriye'de tekrar ortaya çıkmaması
- Yeni yönetimde tüm Suriyelilerin temsil edilmesi
- Kapsamlı siyasi sürecin garanti edilmesi
Bu görüşmeler, Suriye'deki siyasi durumun istikrarı için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.