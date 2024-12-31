ABD'li Yetkililer Suriye Geçici Hükmetiyle Görüştü

ABD'li Yetkililer Şam'da Suriye Geçici Hükmetiyle Toplandı

ABD'li yetkililerin, başkent Şam'da Suriye geçici hükümetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu gelişme, ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Görüşmenin Ana Başlıkları

Açıklamada, ABD heyetinin Suriye'de aşağıdaki konularda taleplerinin olduğu vurgulandı:

ABD vatandaşlarının korunması

Gazeteci Austin Tice ve doktor Majd Kamalmaz gibi Amerikan vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi

ve doktor gibi Amerikan vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi DEAŞ ile mücadelenin sürmesi

ile mücadelenin sürmesi İran 'ın Suriye'de tekrar ortaya çıkmaması

'ın Suriye'de tekrar ortaya çıkmaması Yeni yönetimde tüm Suriyelilerin temsil edilmesi

temsil edilmesi Kapsamlı siyasi sürecin garanti edilmesi

Bu görüşmeler, Suriye'deki siyasi durumun istikrarı için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.