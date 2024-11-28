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ABD'li YouTuber Ramsey Khalid Ismael, Güney Kore'de Hapis Cezası Tehdidiyle Karşılaşıyor

YouTuber Ramsey Khalid Ismael, kışkırtıcı içerikleri nedeniyle Güney Kore'de hapis cezasıyla karşı karşıya. İddialar ve gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:28
ABD'li YouTuber Ramsey Khalid Ismael, Güney Kore'de Hapis Cezası Tehdidiyle Karşılaşıyor

ABD'li YouTuber Ramsey Khalid Ismael, kışkırtıcı ve saldırgan içeriklerinden dolayı Güney Kore'de hapis cezasıyla karşı karşıya kalma riskiyle yüzleşiyor.

CNN'in bildirdiğine göre, "Johnny Somali" takma adıyla bilinen 24 yaşındaki Ismael, Güney Kore'de bir markette kargaşaya neden olmakla suçlanıyor. Yetkililer, Ismael'in Güney Kore'den ayrılmasının yasaklandığını ve suçlu bulunması durumunda 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtiyor.

Provokatif videolarıyla tanınan Ismael, izleyici sayısını artırmak amacıyla Asya'da yerel halkı rahatsız ettiği iddialarıyla gündeme gelmiş durumda. Kasım ayı başında, İkinci Dünya Savaşı sırasında cinsel köleliğe maruz kalan kadınların anısına yapılan bir anıta saygısızlık ettiği gerekçesiyle Güney Kore'de büyük tepkilere yol açmıştı.

Olayların ardından Ismael, internet üzerinden bir özür mesajı yayınlayarak tepkilerin dinmesini umduunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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