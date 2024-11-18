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ABD'lilerin Yüzde 20'si Haberleri Sosyal Medya Fenomenlerinden Alıyor

ABD'lilerin yaklaşık yüzde 20'sinin haberleri sosyal medya fenomenlerinden aldığı belirlendi. Pew Araştırma Merkezi'nin raporu detaylandırıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:26
ABD'lilerin Yüzde 20'si Haberleri Sosyal Medya Fenomenlerinden Alıyor

ABD'de Sosyal Medya Üzerinden Haber Alışkanlıkları Değişiyor

Pew Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği bir anket, ABD vatandaşlarının yaklaşık yüzde 20'sinin haberleri düzenli olarak sosyal medyadaki 'haber fenomenlerinden' aldığını ortaya koydu. Araştırma, ülkenin 10 binden fazla yetişkinini kapsayan kapsamlı bir çalışma ile destekleniyor.

Sosyal Medya Fenomenleri ve İçerik Paylaşımları

Çalışmada, Podcast'ler ve haber bültenleri de dahil olmak üzere güncel olaylar hakkında düzenli olarak paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları incelendi. Bu kullanıcıların, Facebook, Instagram, YouTube, X ve TikTok gibi platformlarda 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Haber Fenomenlerinin Konuları

Rapor, bu fenomenlerin en çok siyaset ve seçimler ile ilgili paylaşımlar yaptığını, ardından ırk, kürtaj gibi sosyal konular ve İsrail-Hamas meselesi gibi uluslararası olayların takip edildiğini belirtiyor. İlginç bir nokta ise, bu kişilerin çoğunun herhangi bir medya kuruluşuyla bağlantısının ya da geçmişinin olmaması.

Yanlış Bilgilendirme Endişeleri

Öte yandan, sosyal medyada haber içeriği paylaşan fenomenlerin yüzde 85'i'nin X platformunda aktif olduğunu gösteriyor. Ancak birçok fenomen, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok gibi diğer platformlarda da varlık gösteriyor.

ABD'deki medya analistleri, bu kişilerinin çoğunun editoryal standartlara uymadığını ve yanlış bilgilendirmeyi nasıl körükleyebileceği konusunda ciddi endişeler taşımaktadır. Ayrıca, bu fenomenlerin, ABD'nin düşmanları tarafından kendi çıkarlarına uygun içerik üretimi için kullanılabileceği yönünde uzun süredir kaygılar mevcuttur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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