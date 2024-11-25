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ABD, Lübnan'da Ateşkes Anlaşmasına Yaklaşıyor

ABD'nin, İsrail ve Hizbullah'ın Lübnan'da ateşkes şartlarında uzlaştığı iddia edildi. Kritik toplantı yarın yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:25
ABD, Lübnan'da Ateşkes Anlaşmasına Yaklaşıyor

ABD, Lübnan'da Ateşkes Anlaşmasına Yaklaşıyor

ABD yönetimi, İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da bir ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşmanın sağlandığını bildirdi. Axios'ta yer alan habere göre, ismini açıklamayan bir yetkili, iki tarafın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirecek şartlar üzerinde anlaştığını öne sürdü.

Kritik Toplantı Yarın

Yetkili, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin yarın bu anlaşmayı onaylamak üzere toplanacağını belirtirken, "Bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyoruz. Gol çizgisindeyiz ama henüz geçmedik. Bu süreçte her zaman bir şeyler ters gidebilir," dedi.

İsrail basını da belli bir aşamada ateşkes taslağının 'prensipte' onaylandığını ancak bazı konuların henüz çözülmediğini aktardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ateşkes müzakerelerini ilerletmek amacıyla geçtiğimiz hafta hem Beyrut hem de İsrail'i ziyaret etti.

Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamalarda, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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